Plastic Free Challenge, il Comune di Volterra dice no alla plastica

L’amministrazione comunale di Volterra dichiara guerra alla plastica e si fa promotrice di rispetto ambientale. Nei giorni scorsi, infatti, la Giunta ha approvato una delibera per l’adesione all’iniziativa lanciata dal Ministero dell’Ambiente denominata “Plastic Free Challenge”. Il Comune di Volterra si attiverà immediatamente per eliminare per quanto possibile i prodotti plastici dal palazzo comunale dando mandato ai responsabili del settore di interrompere gli acquisti in materiale plastico “vergine” privilegiando altri materiali o utilizzando plastica riciclata. Non solo, l’amministrazione comunale eliminerà l’uso della plastica negli eventi pubblici organizzati direttamente oltre che nelle riunioni del consiglio comunale e delle commissioni consiliari; darà mandato ai responsabili di servizio competenti affinché si provveda all’installazione di appositi fontanelli per l’acqua pubblica per l’approvvigionamento con recipienti riutilizzabili scoraggiando l’utilizzo dell’acqua in bottiglie di plastica. Il Comune di Volterra attiverà, infine, una strategia pluriennale volta a ridurre e eliminare la plastica monouso dalle aree pubbliche e negli spazi privati mediante varie iniziative.

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Volterra