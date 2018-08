Pulizia sulle strade a Montecarlo, Fantozzi: "Grazie alle segnalazioni dei cittadini"

Interventi di pulizia e bonifica da materiale edile abbandonato lungo strada e pulizia delle banchine dagli oggetti lanciati dalle auto in corsa.

Questo l’impegno dell’amministrazione comunale di Montecarlo, di concerto con Ascit, nella settimana di Ferragosto con l’azione diretta del Sindaco Vittorio Fantozzi sulle tracce delle segnalazioni ricevute dai cittadini ai quali, in considerazioni del periodo festivo, si è rivolto tramite la propria pagina ufficiale su Facebook.

Grazie alle segnalazioni del cittadino, infatti, così come al monitoraggio dei dipendenti comunali e del personale Ascit la lotta per il decoro urbano sul territorio comunale prosegue senza sosta per garantire a Montecarlo gli standard di decoro, pulizia ed accoglienza che si addicano ad un territorio vocato al turismo di qualità.