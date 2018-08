Sciopero del personale della municipale il 26 agosto

Si informano gli utenti del servizio di Polizia Municipale che le Organizzazioni Sindacali CGIL Funzione Pubblica, CISL FP Siena e DiCCAP hanno indetto uno sciopero degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale “astensione dal lavoro per l’intera giornata di domenica 26.08.2018 (tutti i turni e prestazioni straordinarie) e astensione dalle prestazioni di lavoro straordinario dal 21.08.2018 al 30.08.2018 compresi”.

Si rende comunque noto che, in attuazione della Legge n. 146/90, come modificata dalla Legge n. 83/2000, dell’Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto Regioni – Autonomie Locali del 19 settembre 2002 e dell’Atto Unilaterale sostitutivo del contratto integrativo decentrato 2013-2015 del 18 marzo 2014 sulle regole per l’esercizio del diritto di sciopero, sarà garantita la continuità dell’erogazione delle seguenti prestazioni essenziali con n. 2 operatori di Polizia Municipale:

dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 20:00 di domenica 26.08.2018:

1. attività richiesta dall’autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori

2. attività di rilevazione relativa all’infortunistica stradale

3. attività di pronto intervento

4. attività della centrale operativa

5. vigilanza casa municipale

6. assistenza al servizio attinente alla rete stradale in caso di sgombero della neve.

Non sono prevedibili gli effetti che le astensioni dal lavoro potranno determinare sul regolare svolgimento degli altri servizi erogati.

Fonte: Comune di Colle di Val d'Elsa - Comando di Polizia Municipale

