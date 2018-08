Scritte sul muro del Comando della municipale: fermati i due writers

Pensavano di sfregiare un muro del Comando della Polizia Municipale di Porta al Prato con alcune scritte, ma la loro bravata non è passata inosservata a una pattuglia in moto borghese dell’Autoreparto: è successo sabato pomeriggio intorno alle 17.30. Una pattuglia in servizio in moto borghese, transitando dal Piazzale di Porta al Prato, ha notato all’altezza del passo carrabile del Palazzo Guadagni due giovani che stavano scrivendo sul muro.

Immediatamente i ragazzi sono stati raggiunti e bloccati ed accompagnati all’interno del Palazzo. Gli agenti, grazie anche alle immagine riprese dalle telecamere di video sorveglianza , hanno ricostruito i fatti. I due giovani, usando un pennarello indelebile di colore blu, avevano scritto sul muro della sede del Comando “Mental desorder” e “Acab”. Per i due giovani, uno italiano ed un russo, entrambi diciottenni residenti a Firenze, è scattato un verbale da 160 euro ai sensi del regolamento comunale. La Centrale operativa della Polizia Municipale ha poi trasmesso comunicazione all’azienda di smaltimento rifiuti Alia per la cancellazione delle scritte che, per l’intervento, richiederà il rimborso ai due giovani.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze