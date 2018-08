Si butta dal primo piano per sfuggire ad un controllo: in casa droga e soldi

Si è buttato dal primo piano di una palazzina di via Maccatella a Pisa per sfuggire ai controlli dei carabinieri che peraltro non riguardavano lui e ha tentato la fuga. I militari lo hanno visto e dopo un breve inseguimento e una piccola colluttazione lo hanno bloccato. Si tratta di un tunisino di 32 anni, già noto alle forze del'ordine. Dalla successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 16 grammi di eroina, 2 grammi di hashish, 30 grammi di sostanza 'da taglio', 2 bilancini di precisione e vari strumenti per il confezionamento , oltre una somma in denaro di 1870 euro. Nell'abitazione vi erano altri due connazionali di 40 e 34 anni.

Il tunisino, per le lesioni riportate a seguito della caduta, è stato trasportato presso il locale Pronto Soccorso di Cisanello, dove è stato medicato e dimesso per una frattura del calcagno e di tre costole.

I tre extracomunitari sono stati accompagnati presso gli uffici di Via Guido da Pisa ed arrestati per concorso in detenzione di sostanza stupefacente e, a carico del solo 32enne, anche per resistenza a Pubblico Ufficiale. Sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale, in attesa del rito direttissimo che si terrà davanti al Tribunale di Pisa nella mattinata odierna

Tutte le notizie di Pisa