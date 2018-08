The Thinking Musician 2018 a Pistoia, concerto all'aula magna

Il Centro di Formazione Musicale di via Bindi e l'attivissima Associazione Culturidea hanno organizzato un evento davvero unico per i fini palati musicali pistoiesi. Giovedì 30 agosto alle ore 21.15 si esibirà nella città di Giano presso l'aula magna del Seminario il prestigioso progetto The Thinking Musician 2018.

Nello specifico si tratta di 14 giovani artisti internazionali che presentano un ricco programma di classici senza tempo. Questi musicisti durante il periodo estivo hanno partecipato ad un campus musicale che vanta la fondamentale collaborazione di Francesco Ciampalini e Sergio D'Afiero. I partecipanti al corso hanno vissuto per dieci giorni a Popiglio esaltando il proprio sentire musicale, come direbbe Maurizio Pacini, sfruttando il fresco della nostra montagna e l'immersione nella natura in contatto con il proprio talento artistico.

Il tema di questo master class per giovani talenti chiarisce già in se stesso la ragione per cui il concerto del 30 agosto è sicuramente da non perdere. "Lascia che la tua mente ti stimoli ad essere un'artista" è stata la massima trainante questo corso estivo di musica che ha teso a sviluppare l'artista come intero e creato il musicista pensante. Si è trattato di un viaggio di scoperta e provocazione per giovani artisti di alto livello che suonano violino, viola, violoncello: una settimana prolungata di lezioni, workshop, conferenze, seminari, opportunità di spettacolo, connessione con la natura, scoperta collettiva, attrito creativo.

Tale progetto grazie al lavoro di Associazione Culturidea, C.F.M. Pistoia e la collaborazione con la Fondazione Luigi Tronci farà quindi una tappa anche nella nostra città. Questo concerto sarà l'occasione per ascoltare alcuni eccezionali talenti musicali che eseguiranno classici del repertorio che vengono direttamente dal cuore e ciò sarà un vero regalo agli amanti della musica pistoiese.

The Thinking Musician 2018 è guidato da professori e artisti di fama internazionale tra cui possiamo ricordare Mark Messenger (violino, Regno Unito), Nathan Braude (viola, Belgio / Israele), Bartholomew LaFollette (violoncello, Regno Unito / America), Maria Tarasewicz (pianoforte, Ucraina / Polonia / Regno Unito). Centro di Formazione Musicale e Associazione Culturidea in questo 30 agosto, rinnovando e dando nuova linfa, ad una collaborazione seria e continuativa per la diffusione e la passione per la musica classica, non fanno altro che ribadire il concetto che Pistoia è una culla dell'arte e della melodia e per questo merita un impegno sempre maggiore da parte di tutti.

Fonte: Culturidea

