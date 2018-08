Torna regolare lo spazzamento notturno delle strade

Alia informa che stanotte (tra lunedì 20 e martedì 21 agosto, con divieto di sosta dalle ore 00.00 alle ore 06.00 del 21.08.18) a Firenze riprende regolarmente il lavaggio e lo spazzamento notturno delle strade interessate da divieto di sosta mensile per pulizia strade.

Per conoscere la cadenza dei divieti di sosta per pulizia della propria strada, consultare il sito web di Alia alla pagina https://www.aliaspa.it/puliziastrade/ o chiamare il Call Center di Alia ai numeri 800 – 888. 333 ( da rete fissa) e 199.105.105 (da rete mobile, con costi secondo il piano tariffario del proprio gestore), attivo dal lun al ven dalle ore 08.30 alle ore 19.30; il sab dalle 08.30 alle 14.30.

Fonte: Alia Spa

