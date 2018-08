Imprevista interruzione idrica nel Comune di Pontedera

Acque SpA comunica che, a causa di un guasto imprevisto sulla rete di distribuzione nel Comune di Pontedera, verificatosi questa mattina, martedì 21 luglio, è in corso un’interruzione idrica in via Indipendenza (nel tratto compreso tra le vie Pacinotti e Moro).

I nostri tecnici hanno già individuato il punto della condotta interessata dal guasto e stanno procedendo con i lavori di scavo per poi effettuare la riparazione della rottura.

Il ripristino del servizio, al momento previsto per le ore 18, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo.

Seguiranno aggiornamenti nel caso la riparazione dovesse richiedere un maggior tempo di intervento.

Scusandosi per i possibili disagi, si informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque spa

