Alla Galleria La Seravezziana arriva la mostra di pittura di Franca Arcaro

E' in corso, presso la Galleria La Seravezziana, la mostra di pittura dell'artista Franca Arcaro, che terminerà alla fine di agosto. Franca nasce a Quinto Vicentino, classe '52, inizia ad avvicinarsi all'arte all'età di 50 anni e fa parte della categoria degli autodidatta. Esprime la sua creatività con varie tecniche e materiali, principalmente smalti e acrilici i quali, per loro stessa natura, asciugano in fretta sposandosi bene con il forte impulso creativo, di natura istintiva, che guida Franca in ogni sua esperienza. "Amo immergere le mani nel materiale che utilizzo per dar vita a sfondi unici" - è certamente il c0mmento più rappresentativo della sua arte. La pittura non è la sua sola passione, infatti, si dedica molto al restauro di mobili e oggetti antichi, reinterpretandoli e donando loro nuova vita ma anche alla terracotta. Questa capace artista ama plasmare le opere attraverso ogni suo senso, restituendo a chi la osserva capolavori di straordinaria bellezza e unicità.

