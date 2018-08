Beni Comuni, il convegno di Sinistra Europea per gli studenti a Bruxelles

VISITA STUDENTESCA a Bruxelles e partecipazione al convegno organizzato dalla Sinistra Europea sul tema dei BENI COMUNI.

L'iniziativa promossa dall'assemblea territoriale di Potere al popolo Prato insieme alla delegazione italiana del GUE propone a giovani studentesse e studenti un'esperienza di partecipazione e scambio con altri popoli europei, approfondendo un tema molto importante per lo sviluppo inclusivo e sostenibile, come appunto i Beni Comuni.

Acqua, ambiente, mobilità sostenibile, solidarietà, nuovi diritti invece di vecchi ricatti al centro del convegno in programma, che i partecipanti potranno seguire, partecipando attivamente, per sviluppare alcune tematiche condivise anche come proposte per il nostro territorio.

Prima e dopo la partecipazione saranno organizzati momenti di preparazione e confronto sulle questioni legate al tema, incentivando la creatività dei partecipanti a sviluppare campagne d'azione.

P ERIODO :

dal 6 al 8 novembre 2018.

CONDIZIONI:

Rimborso delle spese di viaggio e 2 pernottamenti.

(Spese di vitto ed altri extra a proprio carico).

POSTI disponibili per la visita: max. 15 persone.

PROFILO : Studentesse e studenti universitari - maggiorenni -, preferibilmente residenti a Prato o in zone limitrofe.

Per info e iscrizioni

(ENTRO il 10.09):

poterealpopoloprato@gmail.com