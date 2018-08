Travolto da un carrello elevatore, muore portuale sul lavoro a Marina di Carrara

Un'altra morte bianca in Toscana si è verificata oggi, martedì 21 agosto, a Carrara. Sul molo di levante a Marina di Carrara un portuale di circa quaranta anni è morto schiacciato da un carrello elevatore durante un'operazione di manovra. Il portuale stava lavorando al carico di una nave. Si trovava a piedi vicino a una gru quando è stato travolto dal cosiddetto fork lift, uno dei mezzi usati per sollevare grossi carichi o container. Subito i colleghi hanno chiamato il 118 che ha inviato i sanitari sul posto, ma non c'è stato niente da fare.

