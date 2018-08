Convergenze Cus Siena, parte la stagione 2018-19 con molte novità

Si alza il sipario sul Convergenze Cus Siena che entra in scena con molte novità. Archiviata una stagione positiva che ha visto sudare sette maglie per l’accesso alla Coppa Italia e per ambire alla promozione in B1, adesso la squadra senese è pronta ad iniziare una nuova annata. Cambia il roster e cambia anche il girone. Arriveranno al PalaCorsoni Pallavolo Vignola Modena, Tieffe Servizi Damaso Modena, Volley Academy Modena, liberi e Forti Firenze, Pallavolo Fucecchio, Rinascita Il Bisonte Firenze, Pallavolo I’Giglio C. Fiorentino, Volley Group Valdarno, Donoratico Volley, Oasi Viareggio, Ambra Cavallini Pontedera e Dream Volley Grup Pisa.

“Sulla carta – anticipa il direttore tecnico Fabrizio Becatti - il girone sarà più difficile considerando che ci sono tutte prime squadre toscane, e molte squadre di Modena. Ci scontreremo contro società con tradizione nel volley e, quindi, il livello sarà sicuramente più alto rispetto a quello dello scorso anno”. Una stagione che si presuppone tosta ma che vedrà in campo alcune nuove pedine anche di alto livello, una su tutti: Fiamma Mazzini, che nel curriculum vanta anche una stagione in A1 ne Il Bisonte Firenze. “Fiamma torna al Cus dopo essere stata per molti anni in giro per l’Italia – afferma Becatti – e noi siamo felici di farle vestire nuovamente la nostra maglia. L’ultima stagione ha giocato in A2 a Perugia ma, per impegni universitari, è dovuta tornare a Siena. Sarà un piacere accoglierà nuovamente fra le nostre braccia”. Accanto a lei un mix fra giocatrici giovani ed esperte, mentre a fare le valigie sono state Martina Angiolini, Chiara Brandini, ed Eva Guerrini.

“Sono state fondamentali per noi in questi anni – ricorda Becatti -. Adesso hanno deciso di intraprendere strade diverse e noi abbiamo deciso di dare spazio alle nostre giovanissime giocatrici del settore giovanile”. Dall’under 16 vestiranno la maglia della prima squadra Guia Miserendino e Sara Secciani, dal Terranuova Bracciolini Caterina Lalli, mentre dalla Rinascita Volley Firenze Arianna Dos Reis. Approderanno in B2 anche la giovane Giada Pasqualetti, nata nelle fila della Pietro Larghi Volley, dopo aver fatto esperienza nel Chianti Volley e Martina Rossi, giovanissima palleggiatrice di Grosseto. “Resterà il nostro capitano e punto di riferimento Livia Mazzini – afferma Becatti - , le centrali Caterina Cencini, e Gaia Mancini, la banda Elena Pianigiani, e il libero Caterina Bova, affiancata dalla giovane Martina Gigliotti”. Sarà dunque una squadra che punterà sulla crescita. “Abbiamo soprattutto giocatrici del 2001, 2003, e 2004 , oltre che le nostre punte di riferimento. Questa sarà la nostra forza ma anche la nostra debolezza. L’obiettivo resta far un ottimo campionato, salvarci e crescere”.

Fonte: Ufficio stampa

