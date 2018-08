Crolla albero a Piazza Savonarola, la Lega: "Maggiori controlli"

Il crollo di un ippocastano in pieno giorno a Piazza Savonarola, riporta al centro il tema della sicurezza a Firenze. "La tutela del cittadino la sua sicurezza in senso lato non riguarda solo il fattore criminale, ma anche e soprattutto quello della sicurezza delle persone e delle loro cose, questo ennesimo pericoloso episodio, fortunatamente senza danni, impone un ripensamento sui controlli e sulla loro ratio". Dichiara la responsabile del quartiere 2 della Lega di Firenze Sonia Grimaldi .

"Attenzione alla cura delle aree verdi, alla vivibilità dei parchi, importante controllo per il decoro e la vivibilità di Firenze. Il dovere della prossima giunta sarà quello di ridare dignità ad una città sempre più trascurata". Conclude il segretario provinciale Alessandro Scipioni.

Fonte: Lega provinciale Firenze

