Fermata alla stazione di Santa Maria Novella con 10 chili di marijuana

I Finanzieri del Comando Provinciale di Firenze, nella mattinata di venerdì 17, hanno arrestato in flagranza di reato, presso la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, una cittadina nigeriana 24enne trovata in possesso, ai fini di spaccio, di circa 11 chili di marijuana, divisi in 10 panetti confezionati nel cellophane.

Nel corso dei controlli di Ferragosto i finanzieri, con il supporto di unità cinofile del Gruppo di Firenze e della Polfer, hanno notato degli spostamenti sospetti da parte della giovane nigeriana che, con un borsone al seguito, si inseriva all’interno di gruppi organizzati di persone, probabilmente per non essere individuata.

È stata quindi avvicinata dall’unità cinofila 'Anna', che subito ha segnalato qualcosa di anomalo. Una volta fermata, la giovane si è innervosita e si è agitata alle domande poste dai finanzieri. In effetti, la perquisizione fatta sul posto permetteva di rinvenire, all’interno del borsone, la sostanza stupefacente stimata per un valore di oltre 165mila euro, oltre a 3 cellulari e 350 euro in contanti.



La cittadina nigeriana è stata tratta in arresto e, su disposizione del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Firenze, Dott. Giulio Monferini, associata al carcere di Sollicciano.

L’attività delle Fiamme Gialle, che solo una settimana fa avevano fermato 750 kg di hashish a Empoli, prosegue per individuare la provenienza e la destinazione della droga e le ulteriori persone coinvolte.

Fonte: Guardia di Finanza Firenze

