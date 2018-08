Lite a colpi di bastone e catene nella notte in via San Salvi

In via San Salvi a Firenze si è verificata un'aspra lite nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 agosto. Un 43enne di origini brasiliane e un 46enne italiano si sono affrontati armati di catene di ferro e bastoni di legno. Sul posto sono intervenute tre volanti della polizia, avvisata dai residenti, assieme a due ambulanze e un'automedica. Il 46enne è stato medicato sul posto, mentre per l'altro è stato necessario il trasporto in pronto soccorso. I due sarebbero passati alle vie di fatto nel corso di una lite per una donna. Al momento nessuno dei due è stato denunciato dalla polizia, che sta svolgendo accertamenti.

