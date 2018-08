Tragedia nell'Aretino: 33enne muore folgorato mentre lavora a un impianto elettrico

Un 33enne è rimasto folgorato mentre lavorava a un impianto elettrico e ora è in gravi condizioni. Il fatto è avvenuto oggi, martedì 21 agosto, a Monte San Savino. Poco dopo le 16 il giovane, al lavoro in località Le Vertighe vicino al santuario, è occorso in questo grave incidente e ora si trova a Siena, dove è stato trasportato dai sanitari del 118 in codice rosso. Sul posto i carabinieri per accertare la dinamica dell'infortunio.

Il giovane non ce l'ha fatta

Poco prima delle 20 di oggi il giovane è deceduto all'ospedale Le Scotte di Siena. Originario dell'Abruzzo, il 33enne era arrivato a Siena in gravissime condizioni.

