Un motociclista di 27 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente avvenuto in via Selva ad Agliana: il ragazzo, a bordo della sua moto, stava tornando a casa dal lavoro quando si è scontrato con un'auto ed è stato scaraventato contro un palo. Il 27enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Pistoia . Avrebbe riportato un trauma toracico e un trauma cranico, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto la Misericordia di agliana e quella di Montale.

Tutte le notizie di Agliana