Macellerie clandestine a Empoli e Castelfiorentino, sette denunce

Sette persone sono state denunciate nell'Empolese Valdelsa per macellazione clandestina. Una pratica non autorizzata che provoca grosse sofferenze negli animali e causa grossi rischi di carattere igienico-sanitario. Oggi, martedì 21 agosto, i carabinieri forestale di Empoli, Ceppeto e del Nipaaf di Firenze hanno controllato due allevamenti di ovini e caprini, uno a Castelfiorentino in zona Praticelli e l'altro in via dell'Ormicello a Empoli.

Per quanto concerne quello di Praticelli, i militari hanno trovato una carcassa di ovino, precedentemente sgozzato. Erano in atto le operazioni di spellamento, mentre intorno alla carcassa erano presenti due coltelli e una borsa termica. All'interno di quest'ultima sono stati ritrovati altri quattro coltelli e una mannaia. Il suolo era coperto di sangue e sul posto sono stati identificati alcuni soggetti di origine marocchina che avevano assistito al rito della 'macellazione' per poi comprare la carne. L'allevamento, controllato dall'ASL presente sul posto, era costituito anche da cinquantanove capre e pecore, in gran parte sprovviste di qualsiasi segno identificativo. Gli animali, la carcassa e gli strumenti sono stati sequestrati. Sono state denunciate due persone, ovvero il proprietario dell'allevamento - di origine italiana - e l'acquirente della carne.

Nel secondo allevamento a Empoli i carabinieri sono arrivati dopo una segnalazione da parte di alcuni cittadini. All'interno della struttura alcuni uomini di origine marocchina sono stati colti in flagrante mentre stavano macellando sette capre. Gli animali erano stati sgozzati e eviscerati per poi essere appesi a cavi di fortuna. Molto sangue era presente sia a terra sia sui vestiti dei macellai. In questo caso sono state denunciate cinque persone, tra cui il proprietario degli animali di nazionalità italiana che aveva già venduto gli animali agli acquirenti. Anche qui è intervenuta la ASL empolese, che ha controllato il numero di animali. Sono state sequestrate sette carcasse di capra - di cui solo una non contrassegnata all'orecchio - e anche altre sette pecore e cinque capre. Sequestrati anche 915 euro pagati dagli acquirenti all'allevatore, che per la macellazione clandestina aveva messo a disposizione il proprio terreno.

