Maggiori controlli nel weekend: 6 denunce e pattugliamenti stradali

Nel corso del fine settimana, in concomitanza con l’afflusso di numerosi turisti nei siti della Vallata, il Comando della Compagnia Carabinieri di Bibbiena, a mezzo di tutti ile Stazioni dipendenti, ha intensificato le attività di controllo del territorio, nel corso delle quali:

I Carabinieri della Stazione di Strada in Casentino hanno deferito per lesioni personali un 18enne romeno ed un suo connazionale minorenne poiché avevano aggredito e picchiato per futili motivi un giovane del Casentino, procurandogli lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

I Carabinieri della Stazione di Pratovecchio hanno denunciato per furto un romeno di 32 anni, colpevole del furto di attrezzature agricole per un valore di oltre 500 euro, custodite in un annesso nelle campagne di Pratovecchio. Gran parte della refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario. Gli stessi militari a conclusione di una serie di accertamenti hanno denunciato un napoletano di 32 anni che aveva perpetrato una truffa on line ai danni di un giovane del luogo, che aveva pagato 350 euro per merce mai spedita.

Analoga truffa veniva scoperta dai Carabinieri della Stazione di Rassina, questa volta ad essere denunciato un romano di 49 anni che aveva ricevuto la somma di 300 euro da un ragazzo del posto, in cambio di merce mai spedita;

I Carabinieri della Stazione di Chiusi della Verna hanno deferito in stato di libertà un 62enne casentinese che aveva minacciato una signora del luogo.

Nel corso dei servizi sono state controllati 124 veicoli ed identificate 153 persone.

