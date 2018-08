Magnani Sposa, trionfo in Sicilia: vince il Premio Nazionale Garitta

San Miniato vince in Sicilia, Magnani Sposa trionfa al Premio Nazionale Garitta di Santa Tecla (Acireale).

Il premio è stato realizzato quasi annualmente e nel tempo si è trasformato in un importante riconoscimento culturale, sociale e artistico tra i più autorevoli della Sicilia ed oggi è un evento unico, irripetibile, un gala di grande prestigio, pensato e costruito per essere e confermarsi nel tempo come l’Oscar delle arti e della cultura e coniugarsi a una location anche diversa, il mare Jonio e la Timpa di Acireale.

La serata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne patrocinata dalla Città di Acireale è stata condotta da Antonello Musmeci, nativo e residente a Santa Tecla, nonché direttore artistico dell’evento da molti anni.

Il premio della sezione moda è stato conferito all'azienda Magnani Sposa, per il successo raggiunto in territorio nazionale e internazionale portando avanti la più autentica tradizione Made in italy.

Sul palco a ritirare il premio Claudia Magnani, giovane imprenditrice figlia dei fondatori dell'azienda Magnani Franca e Magnani Antonio.

Fonte: Ufficio stampa

