Memorial Lorenzo Ravagni, si sfidano Ponsacco e Pisa

Tutto pronto al Comunale di Via della Rimembranza per il Memorial Lorenzo Ravagni, la sfida dedicata allo sfortunatissimo giovane di Tirrenia scomparso nell’agosto di due anni fa in un incidente stradale a Venturina e che domani sera (calcio d’inizio alle 20.30) vedrà confrontarsi Fc Ponsacco 1920 e Pisa Sporting Club. Un’amichevole di lusso attesa dagli sportivi e dai tifosi rossoblù che, comunque, in caso di parità al novantesimo si concluderà con i calci di rigore per decretare la formazione che si aggiudicherà il trofeo.

Un test importante anche per la squadra di mister Giovanni Maneschi che fra una manciata di giorni comincerà con i primi impegni ufficiali: domenica 26 (alle 18.30) , infatti, i rossoblù saranno di scena al “Buon Riposo” di Pozzi contro il Seravezza per il primo turno della Coppa Italia di Serie D e domenica 2 settembre inizieranno il campionato. Per l’Fc Ponsacco è la penultima amichevole del precampionato (giocheranno anche giovedi 23 agosto alle 18.30 a Cascina contro i nerazzurri locali) e anche la più probante dato che finora hanno sempre affrontato formazioni di categoria inferiore. Nei rossoblù non ci sarà il portiere Cirelli, infortunato. In dubbio anche il difensore centrale Mazzanti, alle prese con una fastidiosa tallonite. Tutti gli altri, invece, sono a disposizione. L’anteprima dell’amichevole del Comunale, invece, andrà in scena alle 18.30 ad Altopascio con la Juniores nazionale dell’Fc Ponsacco 1920 e la Berretti del Pisa Sporting Club che si affronteranno nella prestigiosa Toscana Football Cup.

La prevendita si conclude oggi, ma i tagliandi, ovviamente, saranno in vendita anche domani ai botteghini dello stadio, aperti dalle 18.30. I prezzi: cinque euro per il settore ospiti e la tribuna scoperta, dieci euro per la tribuna coperta. Durante Fc Ponsacco 1920-Pisa Sporting Club saranno allestiti anche spazi per sottoscrivere l’abbonamento per la stagione 2018-19: chi si abbona domani sera riceverà anche uno speciale coupon dà dritto a una vacanza per Settembre o Dicembre.

Fonte: Ponsacco Calcio - Ufficio stampa

