Musica, a Cetona e Piazze si balla con soul e swing

Due serate a ritmo di soul e di swing per ballare e stare in compagnia. Sono quelle che si terranno giovedì 23 agosto nella frazione di Piazze e domenica 26 agosto a Cetona, grazie all’organizzazione del Comune di Cetona e dell’associazione GEC – Gruppo Effetti Collaterali di Chiusi, che da quattro anni collaborano per portare nel territorio musica elegante e raffinata. Il primo appuntamento di giovedì 23 agosto a Piazze si aprirà alle ore 20 con la possibilità di degustare arrosticini e birre e dalle ore 21.30 salirà sul palco la band perugina Les Triplettes composta da Maria Fiorelli voce-kazoo; Lorenzo Baldinelli voce e chitarra e Samuele Martinelli chitarra e cori. Il gruppo suonerà vecchi swing da quelli americani alle melodie della vecchia Europa, fino a toccare i ritmi del mondo latino. Il secondo appuntamento, fissato per domenica 26 agosto a Cetona si aprirà alle ore 21.30 a ritmo di swing e soul, in compagnia dei Four Seasons Quartet, formato da Daniela Tenerini alla voce, Roberto Cesaretti al basso, David Versiglioni alle tastiere e Silvano Pero alla batteria. Per informazioni è possibile contattare il numero 0578 269415.

