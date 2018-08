Sarteano Jazz&Blues nel vivo tra musica e letture

Il festival Sarteano Jazz&Blues entra nel vivo, tra il 24 e il 26 agosto, offrendo, oltre ai concerti, approfondimenti pomeridiani e mattutini: quasi un seminario le tre conferenze di Stefano Zenni (il 24 e il 25, ore 18; il 26 ore 11,30), cui si aggiunge il reading di Marco Lodoli (26, ore 17,30). Tutti i concerti (ore 21,30) si svolgono un piazza San Lorenzo (ingresso 10 euro, gli altri eventi sono gratuiti) o, in caso di pioggia, al Teatro comunale degli Arrischianti. E ogni sera (dal 24 al 26 agosto, ore 23,30) “After hours” con Marcello Lupoi, Andrea Ambrosi, Giovanni Paolo Liguori al Chiostro Cennini.

Venerdi 24 musicisti di livello assoluto come Gabriele Mirabassi (clarinettista, celebre autore) e il chitarrista Roberto Taufic si uniscono alla sorprendente voce di Cristina Renzetti. Si tratta di tre artisti in grado di ipnotizzare il pubblico attraverso un controllo cameristico e del suono. Sarà un concerto raccolto e intenso nel quale i tre presenteranno in anteprima per Sarteano Jazz&Blues il loro nuovo lavoro discografico, “Agreste” dedicato al Brasile, che trova assonanze sorprendenti con un certo folklore italiano.

Sabato 25, le straordinarie doti musicali di due giovani affermati come Alessandro Lanzoni e Gabriele Evangelista si fondono con l'esperienza e l'eleganza di Roberto Gatto, uno straordinario batterista sempre alla ricerca di partner e stimoli fra le nuove generazioni, per un set pienamente contemporaneo che, sebbene ancorato alla tradizione con la più classica delle formazioni jazzistiche, è in grado di sorprendere per la profondità e la maestria con la quale i tre elaborano qualsiasi materiale.

Domenica 26 agosto il gran finale con i “Cosmonauti Russi” di Battista Lena (nuovo direttore artistico del festival): oratorio per voci, orchestra di fiati e quintetto jazz. Già presentato al Teatro Regio di Torino, al Parco della Musica di Roma e recentemente, con grande successo al Sommer Festival di Mannheim, vede sessanta musicisti in scena. Oltre a Mirabassi, Casati, Evangelista, Di Leonardo e lo stesso Lena, nel ruolo del Cosmonauta (in passato interpretato da Gian Maria Testa, Rocco Papaleo e Filippo Timi), avremo Giorgio Tirabassi e la Stellaccia Cattiva sarà la soprano Alda Caiello. Il “motore” che spingerà la navicella nello spazio infinito sarà un ensembleche unisce la banda Bonaventura Somma di Chianciano Terme e la Società filarmonica di Sarteano diretta da Paolo Scatena.

