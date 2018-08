Scuola da Seravezza a Ripa, la manifestazione del Comitato scuola pubblica

Il Comitato scuola pubblica Seravezza, ha lanciato un manifesto di indignazione e protesta per lo spostamento della scuola elementare a Ripa. Ecco il testo del comunicato:



Se sei indignato e profondamente deluso perché Seravezza capoluogo ha perso anche la scuola elementare, la quale su disposizione dell'amministrazione comunale si sposterà a Ripa per i prossimi anni e comunque fino a data da destinarsi, distruggendo così ogni possibilità di ricostituire, anche in futuro, un tessuto sociale, come è avvenuto nel caso delle medie e delle altre scuole chiuse per sempre, se sei stanco di accettare scelte scellerate nei confronti delle quali i destinatari vengono messi con le spalle al muro e solo a cose fatte, smetti di fare il leone da tastiera o il contestatore da bar e raggiungi, di persona (o, se non puoi, manda amici e parenti), i presidi di sabato 25 agosto che saranno due, il primo in piazza Carducci, nel centro storico di Seravezza, alle ore 10.00 dove verrà distribuito materiale informativo, il successivo alle ore 11.00, davanti alla sede del comune di Seravezza.

Genitori, nonni, cittadini tutti, non vogliamo arrenderci a questa presa di posizione dell'amministrazione comunale di Seravezza, abbiamo bisogno del vostro aiuto e sostegno, non mancate!

