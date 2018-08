Si dimette l'assessore Cuccuini: al momento non sarà sostituita

L’assessore alla Pubblica Istruzione Alessandra Cuccuini ha rassegnato le proprie dimissioni, dalla Giunta Comunale “per motivi strettamente personali legati alla vita familiare e lavorativa”.

Con una lettera presentata al Sindaco di Pelago lo scorso 14 agosto Alessandra Cuccuini “ringrazia il primo cittadino per la fiducia sempre dimostrata, i colleghi della giunta per la preziosa collaborazione prestata e i dipendenti comunali, augurando a tutti un buon lavoro” e rassegna le proprie dimissioni da assessore.

"Con rammarico – afferma il Sindaco Renzo Zucchini - prendo atto della decisione di Alessandra di dimettersi. La ringrazio per il proficuo lavoro che ha svolto in questi due anni al servizio della nostra comunità e per il sostegno che ancora offre alla giunta nel rimanere una Consigliera di maggioranza".

Il Sindaco Zucchini al momento non nominerà un nuovo assessore e redistribuirà le deleghe di Cuccuini tra i componenti della Giunta.

Fonte: Comune di Pelago - Ufficio Stampa

