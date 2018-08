Si tuffa e finisce su uno scoglio, ferito 17enne nel Livornese

Un 17enne di Livorno è rimasto ferito dopo un tuffo da uno scoglio. Il fatto, avvenuto verso le 16 di martedì 21 agosto, è accaduto tra Romito e Cala del Leone. Il giovane si è tuffato sopra un altro scoglio ed è rimasto ferito. Il 17enne è stato soccorso via mare da una squadra di sommozzatori dei vigili del fuoco di Livorno, intervenuti sul posto anche con una squadra da terra. Una volta recuperato dai sommozzatori, è stato trasportato su un gommone fino al porticciolo di Quercianella dove ad attenderlo c'era un'ambulanza per il trasporto in ospedale in codice giallo.

