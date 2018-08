Tenta la fuga e colpisce i carabinieri, poi cerca di farsi del male

Sono stati fermati a bordo di un'auto e hanno tentato la fuga in via Italo Simon a Pisa. I carabinieri sono riusciti a fermare uno dei due, un albanese di 26 anni, che nel tentativo di divincolarsi ha colpito i militari. Il ragazzo è stato denunciato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Accompagnato presso il Comando, il 26 enne ha messo in atto azioni autolesionistiche a seguito delle quali è stato accompagnato presso l’Ospedale di Pontedera. E’ stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo che si terrà davanti al Tribunale di Pisa nella mattinata odierna.

