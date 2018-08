Tromba d'aria in Valdelsa: caduti alberi, allagamenti tra Colle e Poggibonsi

Si è verificata una tromba d'aria nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 21 agosto, in Valdelsa. A Colle di Val d'Elsa e Poggibonsi in special modo si è avvertito il forte fenomeno atmosferico, che ha provocato alcuni danni nella zona. Non si tratta di danni gravi o permanenti, ma i vigili del fuoco dei comandi senesi sono già al lavoro. Perlopiù sono caduti alberi e rami pericolanti, ma gli interventi - più di tenta, in totale - sono in corso anche per quanto riguarda alcune tegole spostate dai tetti.

È stato tranciato pure un cavo della linea elettrica, che ha lasciato senza corrente alcune case. Allagamenti, invece, lungo la sr68. Non si registrano feriti ma il conducente di un'auto è stato estratto illeso dall'auto colpita dalla chioma di un albero caduto mentre viaggiava in località Selvamaggio.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

