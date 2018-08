Use Basket Empoli, nuovo Biancorosso al via: i convocati

Il nuovo Biancorosso è ai nastri di partenza. Giovedì alle 18.30 alla Lazzeri prende il via la nuova stagione che, per la prima volta nella storia, sarà nel campionato di C Silver. Nonostante questa grande novità, la società non cambia quella che da sempre è la filosofia di questa squadra, vale a dire un gruppo dove militano giocatori che in passato hanno indossato la maglia Use e giovani in rampa di lancio. E non cambia neppure lo staff visto che allenatore sarà ancora Simone Brotini, assistente Manuel Carmignani e preparatore fisico Marrico Cinali. Nel ruolo di dirigenti, invece, Raffaele Di Prisco, Simone Turchi e Stefano Sani.

Ecco i convocati ai quali, dopo la preparazione della prima squadra, saranno aggiunti anche altri giovani

Play: Cesare Mugnaini, Riccardo Balducci

Guardie: Giovanni Guasti, Francesco Mistretta, Giacomo Susini

Ali/Pivot: Alessio Malventi, Guido Galligani, Jacopo Malquori, Axel Van Der Wardt, Francesco Del Rosso, Alessandro Ghizzani, Cosimo Pelucchini

Fonte: Use Basket - Ufficio Stampa

