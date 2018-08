'Chi ama Montecarlo lo rispetta': le cinque regole per il decoro

Un titolo che è tutto un programma: "Chi ama Montecarlo lo rispetta", questa la sintesi della campagna di sensibilizzazione promossa dall'Amministrazione Comunale per sensibilizzare e responsabilizzare cittadini ed ospiti al rispetto della tutela ambientale e del decoro urbano del territorio comunale.

In cinque punti principali vengono suggeriti semplici gesti che ogni singolo cittadino può far diventare sane abitudini personali, così contribuendo all'opera di tutela di un territorio che sulla salvaguardia della propria straordinaria bellezza naturale fonda oggi la qualità della vita dei propri concittadini e le linee maestre per uno sviluppo turistico di qualità.

Dall'impegno a non gettare ne abbandonare rifiuti al mantenimento del verde pubblico e privato, dal il risparmio idrico fino alla custodia dei propri amici a quattro zampe, passando per le regole di comportamento, volte al mantenimento della quiete pubblica ed alla collaborazione con le forze dell'ordine, già concretizzato con l’avvio del controllo di vicinato.

Cinque semplici regole di sicuro ausilio agli stessi uffici e servizi comunali corredati dall'invito a ricordare le ordinanze comunali in vigore che dal 2009 ad oggi regolano le materie interessate con relative ammende.

"Quella per la tutela ambientale ed il decoro pubblico - dichiara il Sindaco Vittorio Fantozzi - è una battaglia quotidiana la cui vittoria è assicurata soltanto dalla partecipazione attiva di tutta una comunità dotata di alto spirito civico. Per questo Montecarlo può dirsi sicura del risultato, tale da assicurare un ambiente ed una qualità della vita senza pari”.

1. Non abbandonare e non gettare rifiuti per la strada, nei parchi pubblici, per i campi ed i boschi. Fai al meglio la raccolta differenziata utilizzando correttamente i contenitori a tua disposizione e rispettando gli orari di raccolta. Segnala al comune gli eventuali disservizi del servizio di raccolta, le possibili discariche abusive e situazioni di degrado ambientale.

2. Non danneggiare l'arredo urbano ed il patrimonio comunale. Non imbrattare i monumenti, gli edifici pubblici e di culto. Porta sempre in giro il tuo cane con museruola e guinzaglio senza scordare i sacchetti per pulire dove sporca. Evita di alimentare i piccioni e scherma loro l'accesso alla tua proprietà. Usa gli spazi autorizzati per le affissioni di manifesti e locandine.

3. Rispetta la quiete pubblica, controlla il volume della musica quando dai una festa, evita schiamazzi e comportamenti offensivi. Collabora con il tuo vicinato e supporta l'opera dei vigili urbani (tel. 058322529) e dell'Arma dei Carabinieri (tel. 058325126) per accrescere con la tua la sicurezza del territorio.

4. Segnala subito un incendio boschivo al numero verde 800 425 425 supportando i volontari della protezione civile di Montecarlo. Cura il verde di tua proprietà, evitando di lasciare che l'incuria generi pericoli per l'igiene e l'incolumità pubblica nonché per la sicurezza stradale.

5. Risparmia l'acqua facendone un uso idoneo e consapevole ed evita gli sprechi specie nei mesi più caldi dell'anno. Controlla lo stato dei contatori nella stagione fredda e ripara tempestivamente le perdite dell'impianto interno.

Fonte: Ufficio stampa

