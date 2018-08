Beat Festival: no a vetro e lattine, cambia la viabilità

Mancano pochi giorni all'inizio del 'Beat Festival' al Parco di Serravalle di Empoli. Per l'occasione l'Amministrazione comunale ha disposto una serie di ordinanze per la pubblica sicurezza e alcuni provvedimenti per la viabilità.

VETRO e LATTINE - Ai frequentatori dell'area dove si svolge la manifestazione è vietato di introdurre cibi e bevande mantenuti in contenitori di vetro e lattine. Ai titolari di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattine,è vietato vendere in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine. Le attività autorizzate possono vendere le bevande soltanto in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in plastica. Allo stesso tempo è vietato a chiunque consumare bevande contenute in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine e di abbandonare i contenitori fuori dagli appositi raccoglitori. Agli esercenti in sede fissa con sede nell'area dello Stadio e del Parco di Serravalle è vietato vendere per asporto bevande in bicchieri, bottiglie e, comunque contenitori in vetro e in lattine. La somministrazione e il consumo di bevande in bicchieri o bottiglie di vetro o in lattine potrà essere effettuata solo all’interno del locale, la vendita, per asporto, di bevande potrà essere effettuata soltanto in bottiglie di plastica. Le trasgressioni a questa specifica ordinanza, che è in vigore per la tutta la durata dell’evento, dalle 15 del 24 agosto alle 3 del 27 e dalle 15 del 30 alle 3 1 settembre, saranno punite con una sanzione pecuniaria pari a 150 euro.

VIABILITA’ - Sul fronte viabilità le modifiche sono ridotte al minimo. È possibile accedere al piazzale sterrato del parco di Serravalle sia da Via delle Olimpiadi sia dalla rotatoria in fondo a via Basilicata.

VIA OLIMPIADI - La modifica principale, ma che di fatto non cambia il transito veicolare, riguarda Via delle Olimpiadi, nel tratto compreso tra Via Carlo Alberto Dalla Chiesa e Via della Tinaia, dalle 8 di venerdì 24 Agosto alle 8 di lunedì 1 settembre è previsto un passaggio obbligatorio a sinistra per i veicoli provenienti dal lato Empoli, per riduzione di carreggiata, e il divieto di fermata per i veicoli provenienti dal lato Tinaia. In pratica è stata predisposta un’area per ospitare i mezzi dell’organizzazione proprio dietro al palco principale che ospita i concerti più importanti.

PARCHEGGIO PARCO - Sempre per l’organizzazione è stata predisposta un’area riservata nel piazzale-parcheggio: nel tratto del piazzale sterrato, dall’accesso fino alla piscina comunale, fino al 1 settembre è in vigore il divieto di Sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli eccetto quelli autorizzati e necessari per lo svolgimento della manifestazione. In ogni caso la maggior parte del piazzale sarà transitabile e utilizzato come posteggio auto per chi frequenterà il festival.

Altre modifiche alla viabilità riguardano Via della Maratona, dove nei pressi dello stadio sarà predisposta un’area parcheggio dedicata all’organizzazione, e Via Serravalle e Via San Martino, che saranno percorribili solo per i residenti.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Empoli