Ciclismo vintage e vino, tutto pronto per 'La Vinaria'

Tutto pronto per la terza edizione de “La Vinaria” corsa ciclostorica vintage promossa da Gs Cicli Carube in collaborazione con i Comuni di Capannori, Lucca e Porcari e l’Opera della Mura di Lucca. L’appuntamento è per domenica 26 agosto quando, dalle ore 8.30 con raduno al mercato di Marlia e partenza alle ore 8.45 dalla villa La Badiola di San Pancrazio, le strade della Piana saranno attraversate da corridori in sella a biciclette storiche. La corsa, che si ispira all’Eroica e al ciclismo classico del 900 dove i ciclisti, più che atleti erano pionieri, rappresentanti di uno sport duro ma in grado di creare atleti veri e leali, sarà anticipata sabato 25 agosto a partire dalle ore 16 al Mercato di Marlia da una mostra mercato di materiale vintage, esposizioni di auto e moto d’epoca , degustazioni e una cena.

“La Vinaria” è stata presentata stamani (mercoledì) nel palazzo municipale di Capannori dall’assessore al turismo del Comune di Capannori, Serena Frediani, l’assessore al turismo del Comune di Lucca, Stefano Ragghianti, il consigliare incaricato allo sport del Comune di Porcari, David Del Prete, il direttore sportivo di Gs Cicli Carube, Roberto Lencioni, il presidente dell’associazione “La Corte”, Pierangelo Paoli e la proprietaria della villa La Badiola, Romina Mariotti.

“Le bellezze di Lucca, Capannori e Porcari sono al centro di questa corsa che, dopo il successo delle passate edizioni, siamo ben lieti di continuare a ospitare – commentano Serena Frediani, Stefano Ragghianti e David Del Prete - ‘La Vinaria’, oltre a essere un’interessante manifestazione sportiva che punta a valorizzare lo spirito del ciclismo del passato, è un rilevante strumento di promozione territoriale, dato che permetterà ai partecipanti di vivere gli elementi di maggiore pregio della Piana, dalle ville storiche al verde, dalle colline alle Mura. Accanto allo sport ‘La Vinaria’ promuove le nostre tipicità enogastronomiche. Ringraziamo Gs Cicli Carube per l’impegno nell’organizzare questa manifestazione che testimonia l’importanza del fare gioco di squadra assieme alle istituzioni per mettere in piedi iniziative come queste”.

Due sono i percorsi della corsa: quello corto di 48,12 km, dislivello di 735 metri e altitudine 331 metri sul livello del mare, e quello lungo di 83,40 km, dislivello 1.458 metri e altitudine 336 metri sul livello del mare.

La Vinaria parte dalla Villa La Badiola a San Pancrazio per raggiungere le Mura Urbane di Lucca e, dopo aver percorso “l’arborato cerchio”, sale fino ad Aquile, attraversando la Maulina. Scende quindi per poi risalire sulla costa delle Pizzorne da Matraia a San Gennaro attraversando paesi come Valgiano, San Pietro a Marcigliano, Petrognano, Sant’Andrea in Caprile e Tofori per poi scendere visitando la famosa quercia di Pinocchio a San Martino in Colle e pedalando in direzione di Porcari e la sua “Torretta”. Da qui raggiunge Segromigno in Monte con le sue ville e torna alla Villa La Badiola per la fine della manifestazione.

Trofeo Luciano Berruti. L’organizzazione assegnerà il trofeo “Luciano Berruti” alla memoria dello storico volto dell’eroica, scomparso lo scorso anno. Sarà assegnato alla bicicletta più bella simile a quella di Berruti, cioè con un unico cambio e freno, che parteciperà a “La Vinaria”.

Iscrizioni. Le iscrizioni in loco saranno possibili il giorno sabato 25 agosto dalle 15 alle 19 e domenica 26 agosto dalle 6:30 alle 8:30.

Eventi collaterali. Sabato 25 agosto al Mercato di Marlia a partire dalle ore 16 sono in programma tante iniziative organizzate in collaborazione con l’associazione “La Corte” di Marlia., soggetto del terzo settore che riunisce le associazioni della frazione. Ci saranno esposizioni di auto e moto d’epoca, di biciclette dei mestieri e una mostra mercato di bici e abbigliamento vintage. Tutti potranno inoltre fare degustazioni di olio e vino a cura della Strada del Vino e dell'Olio Lucca Montecarlo Versilia e di birra artigianale. La sera si svolgerà una cena con spettacolo e domenica 26 agosto dopo la corsa si terrà un pasta party per tutti gli iscritti alla manifestazione.

Fonte: Comune di Capannori - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Ciclismo