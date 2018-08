Cinema d'estate, nuovo appuntamento a Sovigliana con Salvatores

Dopo l'ottimo successo di pubblico per il primo appuntamento della rassegna vinciana Cinema d'estate, che ha visto oltre 50 persone godersi il primo film in programma in una bella serata estiva all'aperto, arriva in programma mercoledì 22 agosto EDUCAZIONE SIBERIANA, di Gabriele Salvatores, con John Malkovich, Arnas Fedaravicius, Vilius Tumalavicius, Peter Stromare, Eleanor Tomlinson, Jonas Trukanas, Vitalji Porsnev, Andrius Paulavicius. Inizio proiezione ore 21,30, presso lo spazio verde, scuola media di Sovigliana (Sovigliana, Vinci). INGRESSO LIBERO naturalmente!

Venerdì 24 agosto inizierà, con la proiezione del Viaggio di Arlo, anche la speciale rassegna ragazzi, con tre appuntamenti in cartellone.

Fonte: Ufficio stampa

