Color Vibe, nuovo appuntamento con la corsa colorata a Dicomano

Una fine estate colorata, coloratissima, a Dicomano, in Mugello. Dopo il successo ottenuto lo scorso anno con la prima edizione, il 2 settembre torna infatti la “Color Vibe 5 K”, una corsa “rainbow” che si snoda per 5 km con musica, una “pioggia” di colori e tanto divertimento.

L'evento è organizzato in collaborazione con Polispostiva Dicomano e il patrocinio del Comune. Animazione con i dj di RadioSieve (media partner).

Anche in questa seconda edizione non ci sono limiti di età per partecipare ed i 5 chilometri si possono percorrere camminando, correndo, saltando, in avanti, all’indietro, ballando... Non è una gara, ma una festa ed un modo alternativo per divertirsi e passare una giornata in allegria con amici, parenti, colleghi. L’importante è divertirsi.

Il Vibe Village aprirà il 2 settembre alle ore 11 presso i campi sportivi di via Fabbroni 12 per ritirare il kit incluso nell’iscrizione e, per gli ultimi ritardatari, iscriversi all’evento. Alle 16 inizierà l'animazione mentre la corsa colorata scatterà alle 17... in bianco, con indosso la t-shirt inclusa nell’iscrizione, per far risaltare meglio il colore che, ad ogni chilometro percorso, sarà “sparato” sui partecipanti. Tagliato il traguardo, dalle 17,30, color party: una grande festa nel cuore del Vibe Village, ancora con tanto colore.

Fonte: Comune di Dicomano - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Dicomano