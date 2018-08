Festa a Abbadia San Salvatore, dieci candeline per il Circolo Arci Viola Club

Il Circolo Arci Viola Club Abbadia San Salvatore, associato all’Arci provinciale di Siena, compie dieci anni e festeggia il compleanno sabato 25 e domenica 26 agosto, con due giornate di iniziative e animazione nel segno dello sport e della solidarietà. Il ricavato degli eventi, promossi con la modalità di raccolta pubblica di fondi, sarà destinato, infatti, all’acquisto di un defibrillatore da donare alla comunità amiatina.

Sabato 25 agosto, alle ore 17, il Circolo Arci Viola Club darà ufficialmente il via alle celebrazioni del decennale con un nuovo taglio del nastro della struttura in via Gorizia, 46 alla presenza di Fabrizio Tondi, sindaco di Abbadia San Salvatore; Serenella Pallecchi, presidente dell’Arci provinciale di Siena e Giorgio Coppi, presidente del Circolo Arci Viola Club. Alle ore 17.30 seguirà la presentazione del libro “La libertà è un colpo di tacco”, alla presenza dell’autore Riccardo Lorenzetti e di Claudio Zilianti, presidente dell’A.C. Amiata, prima di lasciare spazio, alle ore 19.30, a un’apericena aperta a tutti, con offerta minima a partire da 10 euro.

Domenica 26 agosto, alle ore 13, lo spazio ristorante allestito per la Festa de L’Unità davanti al Club 71, in via Gorizia, 28, ospiterà il Grande pranzo del decennale con la partecipazione di Francesca Chiavacci, presidente dell’Arci nazionale. L’offerta è libera, a partire da 10 20 euro. A chiudere le celebrazioni del decennale sarà il Torneo di briscola al Circolo Arci Viola Club, a partire dalle ore 16.

Fonte: Ufficio Stampa

