Festival della Cultura Notti d’Estate, il programma del gran finale a Reggello

Gran finale a Reggello per il “Festival della Cultura Notti d’Estate”. Un fine settimana ricchissimo di eventi per tutti i gusti anche con la possibilità di fare shopping.

Per prima cosa da non perdere saranno tutti gli eventi previsti rigorosamente nel capoluogo: si partirà venerdì 24 agosto alle 18 con uno degli appuntamenti più amati dai bambini “Ficofiabino” a cura della Compagnia dell’Orsa: il Filofiabus partirà dal Teatro Excelsior. Alla stessa ora in piazza Potente Poesia totale+Open Mic sessione di poesia performativa a cura di Fumofonico con i Mitilanti. La sera alle 20,45 in piazza Matteotti ci sarà l’esibizione di ballo con protagonisti Elisabetta e Massimiliano Ferrini campioni italiani di danze standard l’evento è a cura della scuola di ballo Magilù Dance Dream, alle 21,30 in piazza IV novembre “Alto livello” spettacolo di trasformismo e illusione sui trampoli con Pietro Rasoti-Terzo Studio. Infine alle 22.15 in piazza Potente concerto de “I Matti delle Giuncaie” gruppo Hard Folk Maremmano.

Sabato 25 agosto, le iniziative partiranno alle 16 con una escursione lungo il corso del fiume Resco, in collaborazione con l’associazione Culturale gECO, il ritrovo è al Centro Visite di Ponte a Enna. Alle 18 sempre al Centro Visite di Ponte a Enna il suggestivo spettacolo dal titolo “Danza dal ponte alla foresta” performance di danza e tessuto acrobatico con Irene Guerrini, Lapo Nannini e ASD Energia. Alle 19 nel capoluogo in piazza Garibaldi “Non solo musica classica” con protagonista il Florenze Brass Quintet, contemporaneamente in piazza IV novembre ci sarà il concerto della Reggello Swing Orchestra. Alle 20 in piazza Potente ci sarà l’evento di Percussioni giapponesi taiko_danze_karate a cura di Sayuri Shin do e ASD Kikai Dojo. Ancora in piazza Potente alle 21.30 “Like” viaggio teatrale comico con Stefano Santomauro ed, infine, alle 23 in piazza Roosevelt “Foco Sapiens” spettacolo col fuoco della Compagnia La Barraca.

Ultimi eventi, domenica 26 agosto, si partirà alle 18 nel capoluogo con “Calandrino e l’Eritropia” performance del Gruppo della Pieve che si svolgerà tra il Parco Le Lastre e via Monechi. E proprio da quest’ultima via alle 19 partirà il concerto di musica balcanica della Sciacchetrà Street Band che arriverà fino a piazza Potente. E proprio in piazza Potente si svolgerà la mostra di pittura “Reggello dipinta”, realizzata durante la sessione di pittura en-plein-air di tutta la giornata, in collaborazione con Associazione Le Balze. Alle 20, in piazza IV novembre lo spettacolo di danza aerea “Socialisarte” ed alle 21,30 in piazza Potente conclusione con lo spettacolo “Il tamburo sfondato (dal racconto di Bohumi Hrabal” di e con Andrea Kaemmerle/Utopia ’05 in collaborazione con Reggello Young Band e Associazione Musicale Giovanni da Cascia.

Anche i commercianti saranno protagonisti di queste tre serate, in particolare molte attività economiche saranno aperte, i ristoranti ed i bar presenteranno menù particolari o degustazioni. Da segnalare anche l’apertura del teatro Excelsior dove si faranno “Previsioni Metereologiche di stagione…teatrale” e la possibilità di conoscere per le vie del paese “Arti e Mestieri” a cura degli artigiani del territorio.

In questi ultimi tre giorni di eventi l’Ufficio Informazioni Turistiche (via Carnesecchi) effettuerà l’apertura serale straordinaria con il seguente orario: venerdì 24 agosto dalle 10 alle 12 e dalle 21 alle 23, sabato 25 e domenica 26 agosto dalle 10 alle 12, dalle 17 alle 19, e dalle 21 alle 23.

Saranno inoltre disponibili bus navetta con i seguenti orari per tutti i 3 giorni: partenza dalla Pieve di Cascia alle 17.45, 19.45 con arrivo a Reggello piazza Aldo Moro. La ripartenza da Reggello per Cascia alla mezzanotte.

Fonte: Comune di Reggello - Ufficio Stampa

