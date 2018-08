Fiera della Zootecnica, il programma dell'88ª edizione a Bibbona

Numeri importanti, che danno la misura del rilievo, locale e non, della Fiera della Zootecnia, la manifestazione che si svolge ogni anno nell’area fieristica de La California e che quest’anno è giunta alla sua 88esima edizione. Numeri e presenze in continuo aumento per una manifestazione che è entrata a far parte della comunità e del suo tessuto sociale, economico e culturale. “Un’edizione, questa, che intende mantenere alcuni punti fermi e rinnovarsi in altri, per offrire un prodotto sempre migliore – afferma il Sindaco del Comune di Bibbona, Massimo Fedeli - dal punto di vista qualitativo e quantitativo. Fra tutte, la riconferma della Bandiera delle spighe verdi, un riconoscimento rivolto ai Comuni rurali e assegnato per il secondo anno consecutivo attestante l'attenzione che le realtà agricole presenti sul territorio rivolgono all'ambiente che li ospita, nella tutela della biodiversità e nella produzione di prodotti di qualità. Sono soltanto 31 i Comuni in tutta Italia che hanno ricevuto il riconoscimento e Bibbona è tra questi”.

S’inizia giovedì 23 con la consueta Cena Inaugurale, quest’anno dedicata alla bistecca alla fiorentina in abbinamento con le eccellenze del territorio bibbonese, tra cui vino e olio extravergine. Venerdì 24, alle ore 16, è previsto l’arrivo e la sistemazione degli animali, alle 17 l’apertura degli stands enogastronomici nonché l’esposizione delle macchine agricole, attuali e d’epoca e alle 18 l’apertura dei mercatini. La giornata di venerdì coincide con l’apertura del Concorso Pubblico ‘Stima il peso del bovino’, a partire dalle 15 mentre la serata sarà animata dal torneo di bocce, dall’esibizione della Filarmonica di Bibbona e dal ballo in piazza con la musica dal vivo.

Da sabato 25, a partire dalle 10, sarà a disposizione dei più piccoli, gratuitamente, il parco gonfiabili e contemporaneamente si entrerà nel vivo della manifestazione con la sfilata degli animali e le valutazioni, l’esibizione di aratura con trattori d’epoca e dei falconieri. Alle 15.30 riprende la sfilata degli animali nell’ambito dell’11esima mostra regionale dei bovini di razza chianina, alle 17.30 la gimkana dei trattori d’epoca e a seguire l’esibizione dei falconieri e del tiro con l’arco ‘Lupi della Magona’, quest’ultima in programma anche per domenica alle 18. Animazione con il torneo di bocce e musica dal vivo in programma per la serata.

La giornata conclusiva della Fiera, domenica 26, si apre alle 8 con la mostra canina (iscrizioni per il riconoscimento del segugio maremmano), la gara ciclistica per esordienti e allievi, a partire dalle

9.30, per continuare con la sfilata degli animali e le valutazioni che terminerà, alle 15.30, con l’11esima mostra regionale di bovini di razza chianina, ‘XIII Trofeo Massimo Guerrieri’, e le premiazioni. Alle 16 è prevista l’apertura della mostra di tutte le razze canine mentre alle 17.30 è in programma la rievocazione della trebbiatura sull’aia, alle 18 l’esibizione di tiro con l’arco e alle 19 la gara ‘Stima il peso del bovino’, con la verifica e la successiva assegnazione dei premi. L’esibizione dei falconieri sarà ripetuta sia durante la mattina, alle 10.30 che nel pomeriggio, alle 16, contemporaneamente alle prove cinotecniche – agility cinofilo venatorie. Durante tutte le giornate della fiera, sarà in funzione il ristorante della Fiera, dove sia a pranzo che a cena sarà possibile degustare pasti preparati con carne chianina nonché i prodotti del territorio bibbonese.

Fonte: Comune di Bibbona - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Bibbona