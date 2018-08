Fulmine causa incendio sopra la galleria a San Giuliano Terme

Si è verificato un incendio tra Pisa e Lucca, per la precisione nel comune di San Giuliano Terme. I vigili del fuoco stanno intervenendo in via del Brennero, sopra la galleria stradale di comunicazione tra la provincia di Pisa e quella di Lucca, per un incendio di bosco causato da un fulmine. Sul posto personale volontario dell’antincendio boschivo. È stato richiesto l’intervento dell’elicottero della regione in quanto la zona è particolarmente impervia e difficilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso.

