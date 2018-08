Ladri acrobati 'intrappolati' dalla polizia, tentano la fuga ma vengono arrestati

Arrivate le 'pantere' della polizia, si sono ritrovati intrappolati al secondo piano, proprio nell’appartamento che stavano svaligiando dopo essere verosimilmente entrati dal balcone. Tre cittadini di origine georgiana, di età compresa tra 26 e 32 anni, sono stati arrestati per furto all'Isolotto, a Firenze.

L'arresto è stato difficile e quasi cinematografico. Dopo aver tentato di sorprendere i malintenzionati dalla porta principale, rimasta però inaccessibile sia dall’esterno che dall’interno, gli agenti hanno deciso di farli uscire allo scoperto salendo con la scala mobile dei Vigili del Fuoco.

L'allarme era stato dato alle 5 di oggi, martedì 21 agosto, da un residente della zona, insospettito dai rumori dalla casa del vicino. I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto le tapparelle alzate e le luci accese, quindi si sono accorti del furto.

I ladri, sfruttando l’oscurità, sarebbero passati dalla terrazza nell’appartamento a fianco per poi saltare giù in un altro balcone al primo piano. Due agenti sono rapidamente entrati in azione arrampicandosi al primo piano della palazzina e trovandosi faccia a faccia coi malviventi. Questi hanno sferrato calci e pugni ai poliziotti ma alla fine sono finiti in manette.

