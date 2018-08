Mangiafuoco, a Serravalle Pistoiese il primo festival del fuoco

Sabato 25 agosto la rocca medievale di Serravalle si animerà con attrazioni ad accesso gratuito per ogni fascia d’età e gusto. Grazie al ranch Ferrari, a partire dalle ore 17 adulti e bambini potranno salire a cavallo e sui pony, mentre gli arcieri del Ponte coordineranno gare di tiro con l’arco. Dalle 20:45 alle 22 si susseguiranno le performance artistiche di due realtà d’eccellenza: La Compagnia del Drago Nero e quella del Circo Nero che, al ritmo di danze e acrobazie pirotecniche, corde infuocate, uccelli di fuoco, musiche e sputafuoco, regaleranno ai presenti emozioni dal sapore fantastico e medievale. La Compagnia del Drago Nero di Certaldo, attiva da più di vent’anni, costituisce un riferimento in questo genere di rievocazioni itineranti, mentre la ‘Brigada de fuego’ del Circo Nero, dal 2006 con il proprio show, ha fatto tappa in quasi tutti i continenti. Nella conferenza di presentazione, il sindaco Piero Lunardi e l’assessore Roberto Bardelli si sono dichiarati fiduciosi che questo primo Festival del fuoco, sul modello di quello di Edimburgo, il più celebre a livello mondiale, possa diventare un appuntamento annuale da estendere oltre la singola giornata, in grado di rendere il paese di Serravalle “capitale del fuoco” per più giorni. Presenti alla conferenza stampa i delegati della associazione organizzatrice Passepartout e curatori artistici di “Mangiafuoco”: Alessandro Bindi, Massimiliano Arcangeli e la presentatrice della serata Silvia Mariotti, tutti di “Movida solo eventi dal 1990”, i quali hanno sottolineato l’importanza delle sinergie e collaborazioni nate durante l’allestimento di questo innovativo evento artistico. Durante la manifestazione sarà possibile accedere a numerosi stand gastronomici oppure scegliere tra un menù a la carte o un esclusivo buffet all’interno della Rocca, il tutto allietato dalla musica dal vivo dei Tarabaralla.

Fonte: Comune di Serravalle Pistoiese

