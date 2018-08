Narrastorie, tra gli ospiti a Arcidosso anche Giobbe Covatta

Giobbe Covatta, Ariele Vincenti e Andrea Satta: domani giovedì 23 agosto giornata intensa di appuntamenti con lo spettacolo ad Arcidosso (GR) dove prosegue “Narrastorie”, il festival del racconto di strada voluto dall’Amministrazione Comunale e organizzato dalla Pro Loco di Arcidosso con il sostegno di Enel Green Power, la cui direzione artistica è affidata a Simone Cristicchi.

Come consuetudine si comincia con un pomeriggio dedicato ai più piccoli.

Due gli appuntamenti pensati per i bambini: alle ore 16.30 il Parco del pero ospita “Mi vesto di verdura!” una lettura e laboratorio di stampa con ortaggi, frutta e verdura su t-shirt, a cura di Il Soffiasogni e ChissàDove.

Alle ore 18.00, sempre al Parco del pero, va in scena “La Regina Carciofona e L’Orco Puzza” spettacolo per bambini a cura dell’Associazione culturale “Fantateatro”.

Entrambi gli appuntamenti sono gratuiti ma è necessaria la prenotazione (Fabiana 3496002087- Emanuela 3485640409). Gli spettacoli e i laboratori per bambini saranno effettuati anche in caso di pioggia. In questo caso si svolgeranno al chiuso e l’accesso sarà garantito in via prioritaria agli abbonati.

Alle ore 18.00, nella Corte del Castello, Ariele Vincenti presenta il suo “Da Roma a Roma”. Un viaggio nel “mondo di una volta” attraverso la grande poesia romanesca. Dai sonetti irriverenti di Belli e Trilussa, a quelli di autori contemporanei meno conosciuti, le poesie recitate fanno conoscere quell’ironia e quella schiettezza tipici del popolo romano.

Il festival si sposta poi in Piazza del teatro dove alle ore 21.15 Giobbe Covatta presenta “La divina commediola”, singolare lettura di una personalissima versione della Divina Commedia totalmente dedicata ai diritti dei minori. I contenuti ed il commento di Covatta sono spassosi e divertenti, ma i temi sono seri e spesso drammatici, nella volontà di diffondere una cultura di rispetto, di pace e di eguaglianza per tutte le nuove generazioni

Alle ore 22.30 nella Corte del Castello Andrea Satta presenta “La fisarmonica verde” con la partecipazione di Giorgio Maria Condemi alla chitarra. Uno spettacolo che parte dalla denuncia di una strage avvenuta in Germania nel 1945, una fisarmonica verde smeraldo, dischi di musica italiana degli anni 60 e un cappottone russo. E poi, con una bicicletta in giro per la Sardegna sulle tracce del padre, i ricordi diventano più precisi, i racconti della guerra più chiari.

Fonte: Ufficio stampa

