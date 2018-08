Servizio civile, 10 posti disponibili al Comune di Montemurlo

Si rinnova la partecipazione del Comune di Montemurlo al bando 2018 per il servizio civile nazionale rivolto ai giovani dai 18 ai 28 anni. Dieci i posti disponibili per coprire i quali l'amministrazione ha aperto una selezione pubblica. Per presentare domanda c'è tempo fino al prossimo 28 settembre. Anche quest'anno i progetti attivati riguardano i servizi culturali e il sociale.

“Leggere è… partecipare” è l'attività che riguarda la biblioteca comunale “Bartolomeo Della Fonte” e che coinvolgerà sei giovani volontari, che avranno il compito di fornire sostegno ai servizi informativi e al prestito documentario (locale e interbibliotecario) in particolar modo rivolto alle fasce deboli. Inoltre, i giovani selezionati seguiranno varie attività di promozione della lettura e del libro, organizzate dalla biblioteca per bambini e adulti, nonché incontri culturali, presentazioni di libri e conferenze.

L'altro grande progetto, per il quale è richiesta la presenza di quattro volontari, riguarda l'ambito sociale e s'intitola “Diamoci la mano e saremo compagni di scuola” per l'assistenza agli alunni con difficoltà nelle scuole pubbliche. Il progetto ha come obiettivo quello di migliorare la qualità dell'integrazione dello studente svantaggiato a scuola, aumentandone l'autonomia individuale e la capacità di comunicazione. I volontari avranno il compito di favorire il benessere psicofisico mediante la prevenzione delle situazioni di disagio e l' attivazione di forme di integrazione di questi studenti nel contesto scolastico.

« Il servizio civile rappresenta un'esperienza formativa importante per mettersi alla prova, per crescere e acquisire nuove competenze – spiegano gli assessori competenti per i due progetti, Giuseppe Forastiero e Luciana Gori – Il Comune di Montemurlo anche quest'anno propone due aree d'intervento, cultura e servizi sociali nelle scuole. Due attività diverse ma egualmente interessanti. L'invito a tutti i giovani dai 18 ai 28 anni, quindi, è quello di presentare domanda e partecipare alla selezione».

Ai volontari in servizio civile in Italia è corrisposto un assegno mensile di 433,80 euro per i 12 mesi totali della durata dell'esperienza. Il bando completo si può scaricare (dalle prossime ore) dal sito del Comune Montemurlo www.comune.montemurlo.po.it (sezione “Servizio civile nazionale” e sezione “bandi di concorso”). Le domande andranno presentate all'ufficio protocollo del Comune di Montemurlo (via Montalese, 474) a mano, tramite raccomandata a/r o per posta certificata all’indirizzo: comune.montemurlo@postacert.toscana.it. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale. Per chiarimenti e informazioni si può contattare la biblioteca “B. Della Fonte” e-mail: biblioteca@comune.montemurlo.po.it oppure luana.grossi@comune.montemurlo.po.it oppure biblioteca@comune.montemurlo.po.it tel. 0574-558569 oppure 568 o 567.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Montemurlo