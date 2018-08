Tordelli, camminate e sport: gli eventi a Seravezza

Si preannuncia un fine settimana davvero intenso per Seravezza, grazie soprattutto al prezioso lavoro della locale Pro Loco, assoluta protagonista di questi ultimi giorni dell’estate seravezzina. Eventi per tutti i gusti animeranno sabato e domenica il centro storico della città: dallo sport al teatro dialettale, dalla fotografia all’intrattenimento per bambini. Un week end che saluta l’estate, in attesa dell’oramai tradizionale “Stordellata sul fiume”, ultima vera serata della stagione estiva, e della Fiera dei Becchi in calendario il 9 settembre prossimo.

Sabato 25 agosto torna la “Cammina Seravezza”, corsa competitiva e non competitiva per le vie del centro storico del capoluogo, organizzata dalla Pro Loco con il supporto operativo delle locali sezioni Avis e Aido, la collaborazione tecnica dell’ASD Atletica Pietrasanta Versilia e il patrocinio del Comune di Seravezza. Una lunga e piacevole passeggiata serale nelle principali strade cittadine, giunta ormai alla sua tredicesima edizione. La gara competitiva è iscritta nel calendario regionale Fidal, si svolge su un percorso di 7,8 chilometri con partenza alle 18:30 ed è valevole come sesta prova del “Circuito della Versilia Storica - 3° Memorial Giuliano Giannotti”. In contemporanea con la gara competitiva saranno organizzate sia una passeggiata ludico-motoria di 2,6 chilometri che si snoderà sullo stesso percorso della gara ufficiale sia un mini percorso ludico motorio per ragazzi e ragazze nati negli anni 2003 e successivi. Tanti i premi in palio.

Dalle ore 21, sempre nella serata di sabato, piazza Carducci lascerà le vesti sportive per indossare quelle teatrali con lo spettacolo dialettale della Compagnia Teatrale Albetreta dal titolo “Un dolce imbarazzante malinteso” che avrà luogo proprio nella piazza principale di Seravezza.

Sabato 25 agosto sarà anche il giorno dell’avvio della mostra fotografica “Un paradiso tra mare e cielo” di Mirco Trivellato, visitabile fino a giovedì 6 settembre presso la Sala Romeo Salvatori della Pro Loco di Seravezza.

Domenica 26 agosto, infine, a partire dalle ore 18:30 in piazza Carducci si terrà il laboratorio a cielo aperto “Ricicli-amo”, un momento educativo per i più piccoli dedicato all’importanza della raccolta differenziata, sempre a cura della Pro Loco seravezzina. La serata proseguirà in piazza con piatti tipici e con la musica del deejay Alessandro Ricci.

Fonte: Comune di Seravezza - Ufficio Stampa

