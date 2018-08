Dopo aver bevuto, una donna ha iniziato a guidare a zig zag per le vie del centro di Arezzo, con tanto di bambini piccoli in auto. Ieri, martedì 21 agosto, la donna è stata fermata dalla polizia aretina dopo la segnalazione di un passante. I due piccoli con lei erano i figli e la donna è stata trovata con un tasso alcolemico quattro volte superiore alla legge. Per lei è scattato il ritiro della patente, il sequestro dell'autovettura e la denuncia.

