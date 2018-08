Viabilità a Certaldo, modifiche temporanee in via Marco Polo

Il Comune di Certaldo informa che da lunedì 27 a mercoledì 29 agosto, e comunque per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori, il tratto di Via Marco Polo corrispondente sarà chiuso al transito in corrispondenza del ponte sul Torrente Agliena, per la manutenzione ordinaria dei giunti stradali, manutenzione programmata nei mesi scorsi ed assegnata con determina n.492 del 2 agosto 2018 alla ditta Arrighi e Brogi Escavazioni di Gambassi Terme.

L’ufficio tecnico comunale informa a tale proposito che si tratta di un’attività di manutenzione ordinaria che si svolge ogni 5 anni circa e riguarda il giunto di dilatazione, lamina di gomma/metallo non strutturale la cui assenza o deterioramento non ha alcun riflesso sulla struttura del ponte. I giunti di dilatazione infatti, che si trovano sul piano stradale di tutti i ponti, hanno il solo scopo di compensare i pochi centimetri di vuoto tra le parti strutturali; un vuoto dimensionato in funzione della variazione termica e dello spostamento sismico della struttura che il giunto di dilatazione, come dice la parola, compensa, in modo da ridurre la sconnessione tra le parti e il conseguente lieve sobbalzo che i conducenti hanno quando il mezzo passa sopra il giunto stesso.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

