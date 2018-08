Termineranno venerdì e non oggi i lavori di asfaltatura in via Senese a Firenze. E’ stato quindi prorogato il senso unico dall’incrocio con via Benedetto Castelli all’incrocio con il Piazzale di Porta Romana in direzione via Castelli

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

