Al via la stagione 2018/2019 della Pielle Livorno

Entusiasmo alle stelle per il primo giorno di scuola della Pielle Livorno, versione 2018/2019: dopo due finali promozioni perse, l’ultima per 3-2 al cospetto della Virtus Siena, la rinnovata squadra di coach Andrea Da Prato si è ritrovata mercoledì sera alla palestra del liceo “Cecioni” (quartier generale piellino), salutando un centinaio di tifosi intervenuti per l’occasione e dedicandosi alla consueta routine delle interviste con la stampa cittadina, anch’essa presente in massa. Un’oretta di battute, sorrisi e strette di mano, prima di buttarsi a capofitto con fisico e testa sul parquet e sulle prime disposizioni tecniche da parte dello staff tecnico.

ANDREA DA PRATO (HEAD COACH): “Si riparte con entusiasmo, positività e grande energia; durante l’estate abbiamo cercato di mantenere una base solida della squadra dello scorso anno, anche in virtù delle regole imposte dal Comitato Regionale Toscano. Siamo poi stati bravi a centrare i nostri obiettivi primari. Bravi giocatori, oltre che bravi ragazzi”.

FABIO POGGIANTI (DIRETTORE SPORTIVO): “Il campionato di Serie D Gold toscano che ogni anno si dimostra tecnico, fisico e sempre più competitivo. Vedo due squadre una spanna avanti alle altre, Lucca e Firenze, poi una serie di outsider. Dopo due finali perse, l’obiettivo è arrivare ancora una volta in finale e provare vincerla. Ma siamo ad agosto ed è necessario crescere un passo alla volta”. Segue il roster della Pielle Livorno 2018/2019: Tommaso Dell'Agnello, Andrea Malvone, Francesco Burgalassi, Luca Benini, Roberto Bertolini, Jacopo Loni, Filippo Creati, Alberto Navicelli, Daniele Marrucci, Filippo Di Sacco, Alessandro Lepore, Giacomo Bianchi, Tommaso Garzelli, Alberto Baia, Davide Santucci, Leonardo Nannipieri.

