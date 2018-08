Bilancio comunale, Sinistra Democratica Pomarance ribadisce il 'no'

Sono anni che contestiamo il bilancio comunale di Pomarance. Non abbiamo mai condiviso modi, tempi, metodi di elaborazione, concertazione ed approvazione. Continuiamo a ribadire il nostro no al bilancio presentato da insieme per Cambiare. Lo vogliamo fare con 4 semplicissime note in appendice al consuntivo 2017 approvato proprio dalla maggioranza:

* Aumento delle spese correnti;

* Diminuzione degli investimenti;

* Aumento dell’avanzo di amministrazione;

* Aumento della tassazione pro-capite.

Non saprei prospettare una situazione peggiore di questa analizzando i semplici numeri presentati dalla maggioranza:

* Incapaci di contenere le spese correnti, cioè quelle che dopo gli stipendi ed i servizi rappresentano le marchette, tante, per tener buone le associazioni;

* Incapaci di spendere le risorse (enormi) disponibili per gli investimenti, che sarebbero state una manna anche per le tante imprese locali che invece sono in difficoltà;

* Incapaci di eseguire le opere che loro stessi programmano e che vengono rimandate di anno in anno;

* E per di più aumenta la tassazione sui cittadini in uno dei Comuni più ricchi d’Italia, risorse disponibili grazie alle leggi e protocolli ottenuti da chi li ha preceduti.

Ma non vi preoccupate, siamo arrivati all’ultimo anno della legislatura, adesso un bel manto di asfalto sulle strade da terzo mondo che ci ritroviamo anche in mezzo ai paesi, qualche bel cartello stradale (magari luminoso come 5 anni fa), e tutti torneranno a dire “ma come son bravi”. Infatti l’unica preoccupazione nella redazione dell’ultimo bilancio della seconda legislatura di Insieme Per Cambiare è stata quella di “finanziare tutti i progetti dei loro programmi elettorali … sapendo che non sarà possibile realizzarli tutti”.

Ma questo basterà per andare a Libbiano, a Montegemoli, a San Dalmazio ed in tutti gli altri paesi a dire quanto son stati bravi nel mantenere le promesse, ben sapendo che non le realizzeranno.

Noi invece contestiamo proprio la mancanza di una visione per il nostro Comune:

* Non un euro speso per contenere il calo demografico costante. In un Comune nel quale la maggioranza si vanta non ci sia disoccupazione, i residenti continuano a diminuire. Abbiamo proposto interventi a sostegno delle neo-famiglie, delle famiglie con figli, di coloro che investono acquistando una casa. Abbiamo proposto di “copiare” letteralmente almeno alcune delle iniziative che i Comuni vicini, in primis Monterotondo M.mo, e lo abbiamo fatto mesi prima dell’approvazione del bilancio ma non è stata accolta nemmeno una proposta, non ci è stata data nemmeno l’occasione per valutarla;

* Non si vedono investimenti di ampio respiro nel nostro Comune ormai da anni. Un parcheggio, quasi sempre vuoto, a Montecerboli. Un’area camper, che avete dovuto quasi regalare ai residenti pur di vederci camper dentro, fatta nel paese e nel posto sbagliato. Non ci sono investimenti di rilievo nel settore del turismo, l’ultimo rimane la Rocca Sillana del decennio scorso;

* Per il lavoro non ci sono iniziative volte a tutelare le aziende locali, non ci sono iniziative per attrarre nuove attività, non c’è sviluppo di nuove iniziative;

* Nel campo sociale si è perso il rapporto con le associazioni, si son proprio perse molte associazioni e luoghi d’incontro. Solo nel paese di Pomarance sono praticamente finite le attività allo spazio savioli e ai campini da tennis che tanto hanno rappresentato per i giovani e le famiglie del nostro Comune. Non parliamo poi del Pomarancio.

Sinistra Democratica Pomarance

