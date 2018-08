Centri estivi a Figline e Incisa, ultimi giorni per iscriversi

Ultimi giorni per iscriversi ai centri estivi del Comune di Figline e Incisa Valdarno che, per il secondo anno consecutivo, ha organizzato due turni extra in agosto e settembre rispetto alla turnazione tradizionale, proprio per rispondere alle richieste delle famiglie.

L’estensione del servizio era già stata introdotta in via sperimentale nel 2017 e adesso viene riproposta per i bambini dai 3 ai 6 anni e dai 7 agli 11. Si tratta di un investimento che il Comune ha compiuto anche grazie ai contributi statali (106mila euro) che sono appunto serviti anche al potenziamento dei centri estivi, oltre che delle attività scolastiche durante le festività pasquali e natalizie e al rimborso delle rette per l’accesso ai nidi pubblici e privati.

A curare l’organizzazione dei centri estivi riservati alla fascia 3-6 anni, dal titolo “Jumamji e acqua e sabbia”, è la cooperativa L’Inchiostro. In questo caso rimangono solo pochissimi posti disponibili per il turno dal 3 al 7 settembre, presso la scuola dell’Infanzia di San Vito. La quota di partecipazione è di 80 euro; su richiesta è compresa anche mensa, merenda, assicurazione, trasporto e accoglienza. Per iscrizioni e informazioni: 347.7558550 oppure 345.6532258; coop_inchiostro@yahoo.it; www.linkiostro.org.

Per i ragazzi dai 7 agli 11 anni c’è invece il centro estivo “Ancora estate ragazzi!”, che si terrà nella palazzina adiacente alla scuola di Primo Grado “Leonardo Da Vinci” di Figline, a cura di Conkarma. In questo caso i turni rimasti a disposizione sono due (dal 27 al 31 agosto e dal 3 al 7 settembre) e si terranno in orario 7,30-16,30. La quota di partecipazione è di 100 euro (con una riduzione di 15 euro a turno, a famiglia, in presenza di fratelli e di 10 euro per richieste di iscrizione su più turni).

È compresa colazione, mensa, merenda, assicurazione. Il trasporto è riservato ai bambini provenienti da Incisa. Questo centro estivo è aperto anche ai bambini e alle bambine residenti fuori da Figline e Incisa Valdarno; sarà possibile iscriversi anche a centro estivo iniziato. Informazioni e iscrizioni: 331.1380711, conkarma@conkarma.it.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio Stampa

