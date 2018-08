Colpisce col mattarello il marito perché russa: "Ero esasperata, è un violento"

Non riusciva a dormire perché il marito continua a russare quindi, esasperata, una 56enne lo ha colpito violentemente alla testa con un mattarello, procurandogli una ferita sulla fronte. Il fatto è avvenuto oggi, giovedì 23 agosto, nella periferia di Firenze e si è concluso con la denuncia per la donna, il sequestro del mattarello - lungo 32 centimetri - e soprattutto con un nuovo caso di violenze venuto alla luce.

Stando a quanto hanno appreso dalla polizia, anche tramite l'interrogatorio alla figlia della coppia, marito e moglie litigavano da molto tempo e da qualche mese i rapporti erano tesissimi. IL marito picchiava spesso la consorte e la figlia avrebbe confermato i suoi atteggiamenti violenti. La giovane avrebbe parlato anche di paura da parte della madre nel denunciare i casi di molestie.

Questa notte, però, la donna non ci ha visto più. L'uomo era a casa per malattia e lei, non riuscendo a prendere sonno, si è sfogata a colpi di mattarello. La 56enne ha ammesso il suo errore, ma ha spiegato di essere esasperata dalle violenze del marito.

